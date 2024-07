Guida pericolosa, polizia stradale toglie 36 punti della patente

Una multa da 800 euro e la decurtazione di 36 punti dalla patente: è la sanzione inflitta dalla polizia stradale di Verbania a un uomo di 51 anni della provincia. Nei suoi confronti vengono contestati sorpassi in curva, velocità pericolosa e superamento della linea continua.

Gli agenti lo hanno fermato al termine di uno specifico servizio di vigilanza organizzato in seguito a diverse segnalazioni, da parte di altri automobilisti, di una vettura solita percorrere il tratto di strada statale 34 tra Verbania e il confine con la Svizzera nelle prime ore del mattino in maniera pericolosa.



