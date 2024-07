Barone da record, è il più veloce al mondo a bordo di una nave

Fabio Barone è l'uomo più veloce al mondo a bordo di una nave. Il pilota romano, alla guida di una Ferrari SF90 Stradale, con il supporto della Marina Militare, ha ottenuto oggi il nuovo limite di velocità massima su una nave raggiungendo i 152 Km/h sul ponte dell'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi a Taranto.

Già detentore di 5 World Guinness Record, Barone ha centrato oggi a Taranto la "sesta bellezza" diventando l'uomo più veloce al mondo su una nave superando una prova da "mission (quasi) impossible": a bordo di una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 cv è riuscito infatti a sfruttare sino all'ultimo dei 174 metri disponibili sul ponte dell'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi (fino al 2011, nave ammiraglia della nostra Marina Militare) per fermare il tachimetro alla velocità massima di 152 km/h.

Un'impresa di coraggio e abilità con l'obiettivo raggiunto di abbattere di ben 7 km/h il precedente limite detenuto dal 3 settembre del 2019 da Shea Holbrook, pilota americana che a bordo di un'altra portaerei, la USS Hornet era riuscita a raggiungere la velocità massima di 145 km/h (90,58 miglia orarie) guidando una Porsche Taycan, la berlina elettrica tedesca. La Holbrook era riuscita a percorrere 128,62 metri in 10"7, fermandosi ad appena 30 metri dalla fine del ponte. Il pilota romano, da 25 anni Presidente del club "Passione Rossa", ha così conquistato il primo dei suoi 6 record mondiali in Italia (dopo quelli in Cina, sulla Tianmen Mountain Road; in Romania sulla Transfagarasan, in Marocco nella Valle del Dades, a Capo Nord, quando fece meglio anche del tempo indicato Google partendo da Roma e in Grecia, al Santuario di Meteora) unendo le forze migliori del made in Italy. Dalla Ferrari SF90 Stradale, vettura ibrida dotata di trazione integrale e di un V8 biturbo coadiuvato da tre motori elettrici, al ponte della mitica Garibaldi, autentico gioiello della nostra Marina Militare.

Con un ponte della lunghezza di 174 metri, più corto di quello della portaerei americana USS Hornet con i suoi 270 metri, per battere la Holbrook e arrivare ai 152 km/h del record appena stabilito ha potuto sfruttare ben 96 metri in meno di ponte, fermandosi giusto in tempo per arrestare la sua corsa.

Insomma, un coefficiente di rischio molto alto, per quanto calcolato e gestito in maniera impeccabile da tutto il team di Barone, coadiuvato per l'occasione da un personaggio incredibile come Modesto Menabue, 40 anni di lavoro in Ferrari (dal 1978 al 2019), 520 GP di Formula 1 e un'esperienza mostruosa da motorista con quasi tutti i piloti più grandi del Circus da Prost a Berger, fino a Irvine e Raikkonen e soprattutto la triade Schumacher, Alonso, Vettel.

Prima dell'avvio dell'impresa da record, il team di Barone ha avuto la collaborazione di una squadra speciale, legata a un'iniziativa di inclusione sociale realizzata con l'Associazione "Abilmente Insieme Onlus" di Galatina (Lecce) e intitolata "Meccanici per un giorno". Il record di Barone è stato certificato dalla Federazione Italiana Cronometristi (A.S.D. Cronometristi Roma).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA