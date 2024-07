Marchi storici: Sole24Ore, norme per riutilizzo se non usati

I marchi storici che per cessazione dell'attività o mancato impiego sono andati in soffitta potranno essere rivitalizzati: lo Stato potrà subentrare e poi anche cedere il diritto ad altre aziende, anche straniere, che decidano di investire. La novità - riporta oggi il Sole 24 Ore - è prevista da un decreto attuativo, predisposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che attiva una norma inserita un po' in sordina nella legge per il Made in Italy Il testo - scrive il quotidiano economico - predisposto per l'esame della Corte dei conti è composto di cinque articoli e regola due possibili interventi: il subentro direttamente da parte del ministero nella titolarità del marchio che l'impresa intende cessare ed il deposito tout court di un marchio che risulta inutilizzato da almeno cinque anni. Una volta che il marchio è incamerato allo Stato, il diritto di utilizzo può essere concesso a titolo gratuito all'investitore di turno.

Un'opportunità da giocare, ad esempio, nei frequenti dialoghi con imprese cinesi, soprattutto costruttori di auto, che guardano all'Italia. Il Sole 24 Ore riporta in particolare l'interesse dei cinesi per due marchi - Autobianchi e Innocenti - che sarebbero stati registrati dal Mimit anche se con elementi grafici diversi da quelli per i quali risultano ancora titolari Fca Italy o Fiat Group Automobiles La prima possibilità - spiega il quotidiano - che si riserva lo Stato, come detto, è il subentro in caso di cessazione.

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, oppure di un marchio per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente la produzione, notifica alla Dg Politica industriale del ministero il progetto di cessazione, almeno 6 mesi prima di metterlo in pratica. Sarà un successivo provvedimento del Mimit a rendere disponibile un format da seguire per spiegare nel dettaglio il progetto di chiusura del marchio, i suoi motivi e gli effetti che possono derivarne.

Inoltre l'impresa dovrà specificare che il marchio non sarà ceduto a titolo oneroso prima della cessazione delle attività produttive collegate. Il ministero si prende tre mesi di tempo per valutare l'interesse a subentrare e in questa finestra temporale l'impresa non può disporre del marchio per cederlo nemmeno a titolo gratuito. Se il Mimit manifesta interesse, l'impresa, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al dicastero e successivamente la Dg politica industriale comunica all'Ufficio italiano brevetti e marchi la variazione di titolarità.

Il secondo caso regolato dal decreto riguarda invece i marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno cinque anni e che risultano di particolare interesse e valenza nazionale. Se ci sono questi due requisiti, la Dg del ministero può formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio brevetti e marchi.

E se la domanda è accolta, la Dg a quel punto deposita domanda di registrazione.



