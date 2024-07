Apre Casa Fiat, percorso museale della Pinacoteca Agnelli

E' stato inaugurato - in occasione della celebrazione del 125esimo anniversario - il nuovo percorso museale Casa Fiat, progetto realizzato dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con Fiat. Lo spazio racconta la storia del brand intrecciandola a quella del Lingotto, leggendaria fabbrica e luogo per la produzione industriale del marchio nella città di Torino, progettato da Giacomo Matté Trucco negli anni Venti e ristrutturato da Renzo Piano negli anni Novanta.

Grazie all'utilizzo di un display interattivo, l'esposizione si dirama in più percorsi tematici - Car Design, Architecture, Society e Kids - dando la possibilità ai visitatori di immergersi nell'universo Fiat a 360 gradi. All'interno del museo, Fiat è la protagonista delle narrazioni, le quali vanno dagli albori del marchio fino alle più recenti evoluzioni. Casa Fiat si muove simbolicamente intorno alla 500 Master Model in legno, con un percorso espositivo che ha inizio con l'anno di fondazione dell'azienda, il 1899, quando i fondatori si riunirono per sottoscrivere l'atto di Costituzione della Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino, da cui deriva l'acronimo Fiat. Il racconto procede per decadi, attraverso la presentazione dei momenti nodali come la produzione delle auto più iconiche del brand, tra cui la Fiat Nuova 500, la compatta berlina a due posti lanciata nel 1957, e la Fiat Panda, l'auto versatile e innovativa realizzata nel 1980 dal designer Giorgetto Giugiaro. Attraverso questo percorso espositivo Fiat ribadisce l'importanza del passato e delle proprie radici, senza spostare mai il proprio sguardo verso il futuro, come dimostra la nuova Grande Panda.



