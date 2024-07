Wec: nel weekend si torna a correre in Brasile

Il WEC, World Endurance Championship, torna in Brasile, nell'autódromo José Carlos Pace di Interlagos, per una gara di 6 ore, dopo 10 anni, e l'azione in pista scatterà già dalla giornata di domani, venerdì 12 luglio, nella quale sono previsti i primi 2 turni di prove libere. L'ultima volta, nel 2014, vinse la Porsche, mentre nel 2012, nella stagione inaugurale del campionato, fu la Toyota a trionfare. Il tracciato di Interlagos, con un lunghezza di 4,309 km, è il più corto dell'anno e si articola su 15 curve, di cui 5 a destra e 10 a sinistra. Nel rettilineo principale le hypercar raggiungono velocità nell'ordine dei 305 km/h, mentre circa il 50% del giro viene percorso a gas completamente spalancato.

Nella gara che scatterà domenica 14 luglio alle 11.30, ora locale, si sfideranno 19 Hypercar e 18 LMGT3 e saranno i corsa due piloti locali: Nicolas Costa, alla guida della McLaren 720S LMGT3 Evo del team United Autosports, ed Augusto Farfus al volante della Bmw M4 LMGT3 del Team WRT.

C'è grande attesa per la lotta al vertice tra le hypercar, visto che solamente 12 punti separano i primi tre brand nella classifica costruttori, ovvero Porsche, Ferrari e Toyota. La situazione attuale vede Porsche in testa con 108 punti, ma Ferrari, dopo il successo a Le Mans, è in seconda posizione con 99 punti, mentre Toyota, è terza con 96 punti. Nella nuova classe LMGT3, invece, i primi tre team sono separati da soli due punti; infatti, Manthey PureRXcing e Manthey EMA sono entrambi in vetta alla classifica con 75 punti a testa, ed il Team WRT, è secondo e gravita a quota 73 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA