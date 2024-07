Tennista Darderi a Isernia, è testimonial della DR Sportequipe

Luciano Darderi, il numero 34 del ranking mondiale ATP, di ritorno da Wimbledon ha fatto visita in Molise al quartier generale della DR Automobiles Groupe, di Macchia d'Isernia, per suggellare la partnership che lo vedrà come testimonial del brand Sportequipe. Il tennista italo-argentino ha ritirato anche una Sportequipe 8 Hybrid Plug-in con cui effettuerà, insieme al suo team, alcuni degli spostamenti europei. Il primo proprio per raggiungere l'aeroporto di Pescara, da cui questa mattina è decollato alla volta della Germania dove inizierà il percorso di preparazione alle Olimpiadi di Parigi insieme con Jannick Sinner e Matteo Arnaldi.

"È un orgoglio essere il numero tre in Italia dopo Sinner e Musetti - ha detto Darderi a margine dell'incontro - e partecipare alle Olimpiadi è un vero sogno. Mancano ancora tre settimane e spero di arrivare al massimo. Dopo la Germania andremo ad Umago, in Croazia. Sarà un ATP 250 che disputerò insieme a Sportequipe. Sono molto contento di questa partnership e spero di poter restare al loro fianco per tanto tempo".

Dopo le Olimpiadi per il 22enne tennista italo argentino potrebbe esserci anche la possibilità di prender parte alla Coppa Davis con la nazionale italiana, in programma a Bologna il prossimo settembre.



