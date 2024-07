Polestar al Goodwood Festival nel segno del futuro

Un Goodwood Festival of Speed all'insegna delle novità in gamma, per Polestar che all'evento si è presentata mostrando i propri modelli. Tra questi, i nuovi SUV elettrici Polestar 3 e Polestar 4, che affiancano Polestar 2. Riflettori puntati anche su Polestar Concept BST, che ha fatto il suo debutto mondiale al festival motoristico.

Al First Glance Paddock, Polestar 3 e Polestar 4 sono stati affiancati da Polestar 6 Concept, ovvero il nuovo concetto di roadster elettrico secondo Polestar. "Ora siamo un brand con tre modelli in produzione - ha dichiarato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - ed è fantastico vederli qui insieme per la prima volta a un evento globale. Il Goodwood Festival of Speed è il luogo perfetto per presentare la nostra Polestar Concept BST considerando che è un luogo in cui vediamo le auto più straordinarie e le folle più entusiaste".



L'auto vanta una carrozzeria personalizzata, rifinita in un classico argento motorsport, con possenti archi passaruota, una carreggiata ampliata e cerchi in lega forgiati da 22 pollici. Il cofano, ottimizzato aerodinamicamente e caratterizzato da un design unico con prese d'aria, è accompagnato da un grintoso splitter anteriore. Il tema motorsport prosegue nella parte posteriore con un'ala posteriore estrema e un design completato da grafiche ispirate alle livree delle auto da corsa.

Polestar 6 Concept, situata nel First Glance Paddock, è stata progettata insieme a Polestar 5 e con la piattaforma Polestar Performance Architecture (PPA) in alluminio accoppiato.



