Festival of Speed, Gordon Murray stupisce con hypercar T.50

L'edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed (FoS) ospita la nuova hypercar Gordon Murray T.50 esposta per la prima volta insieme l'auto da pista T.50 Niki Lauda (proposta a 3,1 milioni di sterline cioè 3,7 milioni di euro) e la supercar T.33.

Per l'occasione la Gordon Murray Automotive (Gma) ha organizzato un'eccezionale esposizione con al centro della scena ci sarà la T.50 Niki Lauda 'Fan Car' recentemente incoronata Best of the best'. Caratterizzata da un design da pista senza compromessi con un peso a vuoto inferiore a 900 kg, T.50 può produrre un carico aerodinamico di ben 1.200 kg, grazie in parte al suo alettone larga 1.758 mm.

T.50 Niki Lauda utilizza un motore V12 aspirato da 772 Cv che raggiunge l'incredibile regime di rotazione di 12.100 giri al minuto. Nella versione 'base' il V12 della Gma T.50 sviluppa 670 Cv e presenta un'aerodinamica avanzata ed efficace ma adatta alla normale circolazione.

La T.33, invece, sfrutta le conoscenze acquisite dallo sviluppo della T.50 per creare una supercar a due posti in cui il design è influenzato dalle auto degli Anni '60, senza per questo rinunciare ad ottimizzare le prestazioni aerodinamiche (sono più efficienti del 30% rispetto alle tradizionali supercar con effetto suolo).

il ceo del gruppo, Phil Lee, ha commentato: "Non vediamo l'ora di mostrare la nostra collezione Gma sia nel Supercar Paddock che al Grrc. Il Festival of Speed è per noi una fantastica opportunità di incontrare i nostri clienti e, naturalmente, anche il nostro sempre più ampio gruppo di fan. Il FoS offre l'opportunità di avvicinarci all'azione e alle persone. E' un posto speciale con un'atmosfera meravigliosa per i fanatici delle auto".



