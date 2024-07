Orsini, preoccupati per la battaglia dei dazi

CINISELLO BALSAMO, 10 LUG - "Noi non siamo contrari alle auto elettriche. Bisogna però tenere ben presente che ci sono tre questioni: i costi dell'elettrico sono più alti, le infrastrutture e il fatto che le persone se la possano permettere. Sul tema del 2035 come stop al motore endotermico, noi faremo una battaglia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, concludendo l'assemblea di Ucimu - sistemi per produrre. "La scadenza - ha aggiunto - deve essere spostata perchè non esiste in nessun posto al mondo che le tecnologie si superano abolendole. Le tempistiche giuste devono avere il proprio corso".

"Guardando all'Europa, quello che ci preoccupa in questo momento è la battaglia dei dazi. E' ovvio - ha aggiunto - che la battaglia tra Cina e Stati Uniti sui dazi, per un Paese esportatore come il nostro, è un problema. Forme di protezione dovrebbero essere messe su prodotti, per esempio le auto, che non sono realizzati in Europa".



