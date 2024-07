Goodwood Festival of Speed al via, tutti pronti per lo show

L'attesa è finita: domani prende il via il Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi più attesi dai fan di auto storiche e supercar futuristiche, tutti accomunati dalla passione per i motori e per la velocità estrema. In un periodo storico caratterizzato dalle continue défaillance e dai frequenti addii agli storici e blasonati saloni dell'automobile, la notizia positiva è che esistono ancora eventi iconici e leggendari, principalmente legati al mondo del motorsport e delle corse, capaci di radunare i veri appassionati e gli entusiasti del mondo dell'automotive.

Fondato nel 1993 da Lord March, in seguito Duca di Richmond, era stato concepito inizialmente come un evento esclusivo nella tenuta chiamata Goodwood House, nel West Sussex, presto però si è trasformato in un evento sportivo conosciuto ai più per la sua famosa cronoscalata Hill Climb, sul tratto di strada proprio di fronte alla tenuta.

Horseless to Hybrid - Revolutions in Power, ovvero "Da carrozze senza cavallo alle ibride - Rivoluzioni nella potenza" è il tema di quest'anno che celebra l'evoluzione del mondo delle quattro ruote dagli albori ad oggi. Tante le novità che gli appassionati potranno vedere da vicino, fino a domenica: tra queste sicuramente la presenza, per la prima volta in assoluto, di un'auto cinese, la MG Cyberster.

Non solo MG, ma anche supercar del calibro di Aston Martin Valiant, coupé estrema con motore V12 e 745CV di potenza, della hypercar di Red Bull RB17 alimentata da un V10, e ancora della Pagani Huayra Epitome da 864 CV, oppure della Land Rover Defender OCTA. E ancora: Bmw sarà presente con la gamma sportiva M, il concept Skytop e la singolare i5 Flow Nostokana.

AlfaRomeo, invece, sfoggerà la AlfaRomeo 33 Stradale e la nuovissima Junior. E ancora Mercedes sarà presente con icone del passato per celebrare i 130 anni di motorsport al Festival of Speed di Goodwood: per l'occasione, porterà all'evento il motore a V bicilindrico Daimler risalente al 1894 che, nella gara Parigi-Rouen dello stesso anno vinse equipaggiando veicoli Peugeot e Panhard& Levassor e ancora la Mercedes 2 litri Targa Florio, perfettamente restaurata, che 100 anni fa, nel 1924, si aggiudicò la corsa su strada siciliana.

Non mancherà, infine, la W 25, del 1934. A Goodwood anche Maserati con la MC20 Icona e Leggenda, nate per celebrare i 20 anni della presentazione della mitica MC12. E ancora MCLaren Senna, in omaggio ad Ayrton, mentre Ford sarà presente con la supersportiva Mustang GTD. Per gli amanti delle piccole sporty-car, a Goodwood ci sarà spazio anche per la Mini John Cooper Works E PROtotype e laToyota GR Yaris H2. A Goodwood sarà possibile ammirare anche la hypercar Yangwang, bolide da 1.282 CV. Insomma tutto è pronto per un weekend di sport e motori all'insegna del divertimento e dell'adrenalina pura.

