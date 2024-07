Auto: torna al Mugello Arthur Leclerc, correrà nel Gt Italia

Sarà ancora Arthur Leclerc ad affiancare anche questo fine settimana l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca sulla Ferrari 296 Gt3 nel campionato italiano Gran Turismo Endurance per disputare la seconda gara della stagione. Nel primo appuntamento, che si è svolto sul circuito di Vallelunga (Roma), i tre piloti hanno vinto la corsa e sono pronti a bissare il successo anche questo weekend all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze).

Il 23enne pilota monegasco, fratello del pilota Ferrari di Formula 1, Charles, ha già corso nel 2020 sul circuito toscano nella classe Formula Regional, vincendo tutte le tre gare previste in quel fine settimana. Arthur, fino allo scorso anno, ha fatto parte della 'Ferrari driver Academy', il programma che ha l'obiettivo di preparare giovani piloti al mondo delle corse, correndo negli scorsi anni i campionati mondiali di Formala 3 e Formula 2. Da questa stagione il monegasco ha decido di cimentarsi nel Gran turismo italiano e nell'European Le Mans series, campionato continentale che approderà proprio al Mugello il prossimo 29 settembre per disputare la penultima gara del 2024. Nella classifica tricolore Gt, dietro ai tre piloti Ferrari, troviamo il trio Aka-Delli Guanti-Mazzola (Audi R8 Lms) e Comandini-Guerra-Demes (Bmw G82 M4).

Il weekend del Mugello ospiterà anche i round italiani della Formula Regional, del campionato Prototipi, della Formula 4, del Tcr e del Porsche Carrera Cup. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato mattina verranno assegnate le ultime pole position, mentre nel pomeriggio il via alle prime gare di ogni categoria. La domenica si replicherà con la seconde e ultime gare di ogni campionato, ma vivrà il suo momento clou alle 15,00 con il via alla gara del Gran Turismo, della durata di tre ore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA