Avvisi pagoPa e bollo auto si pagano anche nei punti Despar Nord

Pagare bollo auto e avvisi pagoPa anche alla cassa del supermercato: è il nuovo servizio disponibile in oltre 250 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Basata sulla piattaforma tecnologica di Nexi - spiega una nota - questa soluzione garantisce a Despar Nord (Aspiag Service srl) la possibilità di gestire, con un unico terminale Pos dedicato e collegato con il nodo PagoPa, l'incasso dei bolli auto e degli avvisi PagoPa, pagati attraverso carte di credito e di debito.

Il servizio è disponibile durante tutto l'orario di apertura dei negozi. "Mettere al centro i clienti e le loro esigenze è da sempre una prerogativa della nostra strategia di crescita - afferma Mauro Muraro, direttore marketing di Despar Nord - questa iniziativa ci consente di implementare l'esperienza di acquisto nei nostri punti vendita, aggiungendo un'ulteriore componente di servizio alla nostra offerta". "Con questa partnership muoviamo un altro passo nel percorso di digitalizzazione dei punti vendita in Italia, continuando a supportare la modernizzazione del Paese attraverso i digital payments", osserva Alessandro Viola, head of corporate sales Nexi.



