A14, chiusure tra Val di Sangro e Vasto nord per manutenzione

Sulla A14, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e di ordinaria manutenzione, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - dalle 23:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 luglio, sarà chiuso il tratto Val di Sangro-Vasto nord, verso Bari. In tale orario, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Sangro ovest"; inoltre, nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, all'interno dell'area di servizio verrà istituto il divieto di sosta.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire per SS16 Adriatica e continuare sulla SS16 in direzione Vasto-Foggia, seguire poi per A14 Ancona-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Vasto nord; - dalle 23:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso il tratto Vasto nord-Val di Sangro, verso Pescara.

Non sarà raggiungibile l'area di servizio "Sangro est"; nella stessa notte, con orario 21:00-5:00, all'interno dell'area di servizio, verrà istituito il divieto di sosta.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire per SS16 Adriatica, continuare su SS16 in direzione Pescara e seguire per A14 Ancona-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Val di Sangro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA