Toyota Easy Move: il leasing è flessibile

Arriva "Toyota Easy Move", il leasing finanziario disponibile su tutta l'offerta Toyota e Lexus di prima immatricolazione tramite Financial Services Italia. Va a completare l'offerta di prodotti e servizi di mobilità in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori nel percorso di transizione verso l'elettrico. Si tratta di un prodotto pensato sia per i privati, che per le partite IVA e le società. Grazie alla sua flessibilità, i clienti hanno la possibilità di personalizzare la durata del contratto, l'importo del canone, e di modificare il chilometraggio annuo, in ogni momento del piano. Inoltre, alla scadenza dello stesso, potranno decidere se riscattare la vettura, restituirla, o sostituirla con una nuova Toyota o Lexus.

Ma non è tutto, perché Toyota Easy Move consente di iscriversi a WeHybrid Move, il programma disponibile per vetture con motorizzazione Hybrid o Plug-in Hybrid, che incentiva una guida a zero emissioni e riconosce, al raggiungimento di soglie chilometriche in modalità elettrica, una riduzione massima di un punto sul tasso di interesse applicato.

