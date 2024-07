Usa, sceriffo contea Richland viaggia su potenti Mustang GT

Auto sportive, rigorosamente made in Usa, che vengono utilizzate dalla polizia americana non solo per contrastare negli inseguimenti (molto frequenti) chi è al volante di vetture ad alte prestazioni. Ma anche per dare un'immagine di forza e contemporaneità al lavoro degli agenti, per fare insomma pubbliche relazioni con la popolazione. È quanto è accaduto in questi giorni in Carolina del Sud, nella contea di Richland, dove lo sceriffo Leon Lott ha acquistato diciassette nuove Ford Mustang GT della generazione S650 assegnate al Community Action Team (Cat).

"Non scegliamo un'auto solo perché è bella da guidare - ha detto Lott al quotidiano The State of Columbia - ma macchine belle attirano le persone e le spingono aa costruire un rapporto con noi". Ed ha aggiunto che le Mustang GT "sono macchine fantastiche. Piacciono subito ai bambini e agli adulti che le vedono. Si avvicinano alla macchina e iniziano a parlare con il nostro agente". Esattamente come si prefigge il programma del Cat.

Questa non è la prima volta che Lott sceglie quelle che negli Stati Uniti vengono chiamate 'muscle car' per i suoi ufficiali.

L'unità Cat era stata creata da Lott nel 1998 durante il suo primo mandato come sceriffo, ed allora scelse di equipaggiare il team con le Chevrolet Camaro di quarta generazione. Nel 2003, dopo l'uscita dalla produzione della Camaro gli agenti dello sceriffo Lott si misero al volante delle Dodge Magnum una vettura del Gruppo Chrysler che in un allestimento specifico per la polizia utilizzava l'iconico motore V8 5.7 Hemi da 340 Cv.

Successivamente nel parco macchine dello sceriffo della contea di Richland sono comparse le Dodge Challenger ma, una volta ripresa la fabbricazione delle Camaro nel 2010 lo sceriffo della contea di Richland è ritornato ad utilizzarle. Ora che le muscle car diventano sempre più rare (con lo stop della produzione della Camaro e della Challenger) la scelta della Ford Mustang - commenta il magazine Road & Car - è rimasta una scelta obbligata per Lott e il suo team. Come si nota dalle immagini diffuse dalla contea di Richland le nuove Mustang - sebbene le auto indossino la livrea del dipartimento dello sceriffo - sono prive della tradizionale e ingombrante barra luminosa sul tetto.

Le luci blu e rosse sono state sostituita da lampeggianti a Led inseriti nel frontale e dietro al parabrezza. Il dipartimento ha deciso di lasciare al loro posto anche una serie di dettagli comprese le ruote in lega di serie e lo stemma Mustang. Nella versione di serie le Mustang GT S650, la settima generazione dell'iconica sportiva di Ford, montano un poderoso V8 a benzina di 5,0 litri della serie Coyote che eroga 480 Cv e una coppia massima di 567 Nm.



