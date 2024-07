Maxi multa a camionista alla guida per 32 ore in due giorni

Maximulta a un camionista uzbeco fermato a Imperia dalla polizia stradale che gli ha contestato 43 sanzioni amministrative pari a un importo complessivo di oltre 17mila euro per una serie di violazioni, in primis relative al rispetto dei tempi massimi di guida consentiti, aveva superato le 32 ore in due giorni. È la multa comminata dai poliziotti della sottosezione autostradale di Imperia Ovest al conducente di un autoarticolato di proprietà di una società slovacca, proveniente dall'est Europa e diretto in Spagna, con un carico di materiale ferroso.

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polstrada, il camionista, che aveva alterato l'uso delle due carte tachigrafiche in suo possesso, di cui una intestata ad un'altra persona, aveva guidato 18 ore in un giorno e 14 nell'altro, superando di gran lunga i tempi di guida previsti e mettendo a rischio l'incolumità sua e degli altri. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.



