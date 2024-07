Lancia Ypsilon saluta il mercato con numeri record

E' un saluto al mercato con numeri da record, quello di Lancia Ypsilon che ha giocato un ruolo da protagonista assoluta nei primi sei mesi del 2024, facendo registrare numeri di tutto rilievo per il marchio.

Lancia ha infatti chiuso il primo semestre con 24.709 immatricolazioni, con un incremento del 3% dei volumi e una quota di mercato al 2,8%, in linea con la performance dello scorso anno, confermandosi sul podio delle vetture più vendute nel suo segmento.

Da questo mese, il modello lascia invece spazio alla sua erede, la Nuova Lancia Ypsilon. Disponibile in motorizzazione 100% elettrica ed ibrida, la Nuova Ypsilon è proposta in tre diversi allestimenti, ha un posizionamento prezzo al centro del mercato e beneficia interamente degli incentivi statali in corso.

Poche settimane fam la nuova vettura è stata anche protagonista del primo Porte Aperte presso le 160 concessionarie Casa Lancia presenti in Italia, raccogliendo oltre 4.000 manifestazioni di interesse dopo i primi test drive. Sulla nuova arrivata è disponibile anche una promozione che consente di mettersi subito al volante beneficiando dei nuovi bonus governativi.

A titolo esemplificativo, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2, si potrà accedere al bonus statale e acquistare la versione Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con una rata mensile da 130 euro per 36 mesi.

"È un grande orgoglio - ha dichiarato Raffaele Russo, managing director di Lancia Italia - constatare, ancora una volta, la passione e l'amore che circondano Lancia Ypsilon, un modello vincente da decenni in testa alle classifiche di vendita. I dati relativi al primo semestre del 2024 certificano un percorso glorioso e ci permettono di celebrare nel migliore dei modi un modello che ha fatto la storia delle auto cittadine in Italia. Adesso il testimone passa alla Nuova Lancia Ypsilon".





