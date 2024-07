Koelliker anche quest'anno sponsor dell'Eolie Music Fest

Anche quest'anno il gruppo Koelliker si riconferma automotive sponsor dell'Eolie Music Fest - il festival che permette agli spettatori di godere di musica live e di performance artistiche inedite immersi in uno scenario naturale senza precedenti, di scena a Salina, Lipari e Panarea da domani a domenica - andando a consolidare il suo impegno e il suo legame con il festival musicale che ospiterà artisti di fama nazionale e mondiale, come Elisa, Marlene Kuntz, Willie Peyote, Diodato e tanti altri.

Con la sua gamma di veicoli, Koelliker porta ancora una volta sulle isole la sue soluzioni di mobilità intelligente e sostenibile: non solo Microlino, la microcar coloratissima e perfetta per muoversi in completa libertà nelle strade eoliane, e l'e-Scooter KL, immancabile compagno di viaggio degli ospiti delle isole siciliane, ma anche Maxus con la sua intera gamma di veicoli commerciali 100% elettrici perfetta per rispondere ad ogni esigenza del cliente contribuendo al contempo al rispetto ambientale delle Eolie.

In occasione dell'edizione del 2024 dell'Eolie Music Fest ci sarà anche un debutto firmato Koelliker. Grande novità sarà infatti l'iconico cab londinese TX della celebre casa automobilistica britannica LEVC. Contraddistinto da un design iconico e distintivo, questo veicolo - adatto anche per passeggeri a mobilità ridotta - rappresenta l'unione tra la vocazione urbana e l'attenzione all'ambiente, sposando la praticità del trasporto condiviso e la bellezza del design.

