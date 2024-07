Giugno da incorniciare per il mercato di Dacia in Italia

È stato un mese di giugno con dati più che positivi, per Dacia che in Italia va a consolidare la sua posizione di leadership del mercato. Il mese scorso, infatti, la casa automobilistica ha consegnato 11.948 veicoli, con un +49% rispetto giugno 2023.

Grazie a questi ultimi dati, sono oltre 53 mila le unità consegnate nel primo semestre 2024 (in crescita del 11,9% rispetto al 2023), per un numero che corrisponde ad una quota di mercato del 5,4%. Con questi numeri in crescita, Dacia si riconferma il marchio automobilistico più scelto in assoluto dai clienti privati in Italia, con una quota di quasi il 10%.

Dacia Sandero, con 33.500 unità consegnate nel semestre (+29% rispetto al 2023), è ancora l'auto estera più venduta in assoluto in Italia. Guardando al mercato dei clienti privati, poi, Sandero occupa la prima posizione assoluta (con 32 mila unità), mentre Duster (in attesa che debutti sul mercato la terza generazione) occupa oggi l'ottava posizione, grazie a 12.700 unità consegnate.

Sempre apprezzata anche sul mercato italiano l'alimentazione turbo GPL, con oltre 36 mila clienti (3 su 4) che hanno scelto questa motorizzazione dal basso costo di esercizio ed elevata autonomia.

La seconda parte del 2024 vedrà per Dacia altri due arrivi importanti come il Nuovo Duster (giunto alla terza generazione) e Nuova Spring 100% elettrica.



