Koenigsegg centra 4 record mondiali con la Jesko Absolut

Koenigsegg ha migliorato il suo precedente record in una prova che mostra tutte le caratteristiche di spinta e frenata di una hypercar: l'accelerazione da 0 a 400 km/h e la conseguente frenata fino a 0 km/h. Il tutto si è svolto nella giornata del 27 giugno presso l'aeroporto di Örebro, in Svezia.

Se per il precedente primato è stata utilizzata la Regera, adesso la vettura prescelta è stata la Jesko in allestimento "Absolut", un'auto nata per la velocità pura in linea retta, considerando la carrozzeria progettata con un'area frontale più piccolo ed il Cd di appena 0,278. Così, il record mondiale nella prova in questione (0-400 km/h-0) è passato dal tempo di 28,81 secondi, ottenuto nel 2023, ai 27,83 secondi del 2024.

Inoltre, la pura accelerazione da 0 a 400 km/h è stata coperta in soli 18,2 secondi. Ma non è tutto, perché la Jesko Absolut, condotta dal collaudatore Markus Lundh, è arrivata a stabilire fino a 4 nuovi record mondiali per un'auto di serie completamente omologata, aggiungendo a quelli citati, il record nella prova 0-250 mph-0, ottenuto con un tempo di 28,27 secondi, e lo scatto da 0 a 250 mph maturato in 19,20 secondi.

Koenigsegg ha specificato che l'auto utilizzata era in condizioni standard, alimentata da carburante E85 e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 R, ed ha aggiunto che le uniche modifiche apportate hanno riguardato l'aggiunta di un roll-bar ed un sedile di guida One:1, in base alla preferenza del collaudatore in queste circostanze. Mentre i dati sono stati registrati utilizzando apparecchiature di cronometraggio standard Racelogic e verificati dalla sede centrale di Racelogic nel Regno Unito.



