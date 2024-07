India, impazza moda Maplepods con auto che diventano alcove

Si chiamano Maplepods, cioè baccelli d'acero, e sono la moda automobilistica divagante tra i giovani in India. Ma, come si può intuire dal nome (baccelli d'acero) quelle che si trovano in questi car café sono vetture molto diverse da quelle che circolano nelle congestionate strade di Mumbai o New Delhi.

Alle auto mancano infatti le ruote e tutti gli organi meccani, e in molti casi anche la plancia e alcune porte: il nome 'pods' si collega dunque alla protezione che queste 'quasi auto' offrono agli occupanti, ospitandoli in un ambiente riservato e accogliente, proprio come i baccelli dell'acero fanno con i semi.

Ma il riferimento al dolcissimo sciroppo d'acero, che si ricava appunto dai piselli di colore scuro che sono all'interno dei pods, è egualmente collegato a cosa succede all'interno di queste alcove del terzo millennio.

Piccole utilitarie, come la Tata Nano, fino a grandi suv a tre file di sedili (sempre in forma di simulacri di auto, e arredate con divanetti, tavolini e grandi schermi Led) diventano così il luogo di ritrovo per coppie di giovani indiani, per gruppetti di amici che festeggiano un compleanno o un anniversario o semplicemente il luogo dove persone che si sono conosciute sui social si danno appuntamento.

A spiegare cosa c'è dietro le quinte dell'iniziativa è la stessa azienda che si sta espandendo a macchia d'olio grazie al franchising. Dietro hai Maplepods "c'è una visione che guida tutto ciò che facciamo: ridefinire l'esperienza culinaria e creare momenti indimenticabili per i nostri ospiti".

"Noi di Maplepods siamo convinti che prendere un aperitivo o cenare dovrebbe essere più di un semplice bevuta o di un pasto: deve essere un'esperienza. Ecco perché abbiamo trasformato le normali auto in spazi unici, dove gli ospiti possono immergersi in un mondo di confort e delizie culinarie".

"La nostra visione va oltre il semplice servizio del cibo.

Il nostro obiettivo è creare un senso di comunità e connessione all'interno dei nostri car café, dove gli ospiti possono riunirsi per condividere storie, risate e bei momenti".



