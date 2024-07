"Ci sono contatti in corso contatti su vari livelli con le autorità cinesi, la scadenza" per rialzare i dazi all'import di veicoli elettrici provenienti dalla Cina "è il 4 luglio quando la decisione provvisoria sarà presa". Lo ha confermato un portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sul dialogo in corso con la controparte cinese per cercare di risolvere la controversia commerciale.



