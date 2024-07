Nuova Cupra Leon: il primo tuning è firmato JE DESIGN

La nuova Cupra Leon, insieme alla Formentor, il Suv Coupé della casa spagnola, è stata oggetto di un recentissimo restyling, e JE DESIGN è il primo tuner che ne propone un programma di personalizzazione.

Questo annovera la possibilità di montare cerchi Copper-R dalle misure che vanno da 18 pollici a 20 pollici, e molle ribassate per rendere l'assetto più spinto. Ulteriori modifiche sono riservate alla carrozzeria, mentre non è stato toccato il motore 1.5 TSI da 150 CV. Infatti, troviamo uno spoiler anteriore realizzato in 2 parti con profili di uscita dell'aria sui parafanghi; minigonne laterali per la fiancata; ed uno spoiler posteriore con due elementi che impreziosisce la zona del tetto.

Tutti i componenti aggiuntivi sono forniti in nero lucido e non necessitano di verniciatura. Non mancano calotte per i retrovisori in carbonio dal peso di appena 64 grammi, ed una soluzione pratica: la striscia di protezione della soglia di carico del bagagliaio disponibile in nero lucido o argento opaco.

Ulteriori componenti per personalizzare la vettura, dovrebbero arrivare nel prossimo autunno.



