Tesla, ancora un richiamo per il Cybertruck: è il quarto

Ancora un richiamo per il Cybertruck di Tesla negli Stati Uniti. Si tratta della quarta volta da quando è stato messo in vendita, lo scorso novembre, che il futuristico pick-up Cybertruck viene sottoposto a questo tipo di operazione con l'obiettivo di risolvere i problemi relativi alle finiture esterne e ai tergicristalli anteriori che possono guastarsi.

Il nuovo richiamo, annunciato dalla National Highway Traffic Safety Administration, riguarda più di 11.000 Cybertruck.

L'azienda - come si legge sul DetroitNews online - afferma che il controller del motore del tergicristallo anteriore può smettere di funzionare a causa di un eccessivo passaggio di corrente elettrica. Un tergicristallo che si guasta può ridurre la visibilità, aumentando così il rischio di incidente.

L'azienda di Austin, Texas, afferma di non essere a conoscenza di incidenti o feriti causati dal problema. Tesla sostituirà il motore del tergicristallo senza alcun costo per i proprietari.

L'altro richiamo, invece, riguarda il rivestimento del pianale del bagagliaio che può staccarsi improvvisamente e volar via, creando un pericolo per gli altri automobilisti.

L'azienda ha fatto sapere che provvederà alla sostituzione del pezzo di rivestimento in modo che rimanga fissato al pavimento.



