Passione muscle cars per il Dodge Day 2024

Sono state più di 120 le vetture protagoniste dell'evento con il quale Dodge Europe ha preso parte al 'Dodge Day 2024', sulle rive del Lago di Garda, a Lazise. Organizzato dall'associazione 'Dodge Challenger Team Italia', una delle più grandi comunità di fan Dodge in Italia, l'evento si è tenuto domenica 16 giugno e ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, unite dalla passione per le muscle car americane.

Oltre alle auto esposte, i fan italiani hanno avuto l'opportunità di partecipare a uno speciale progetto di comunicazione di Dodge Europe, ospitando la Brand Ambassador Ida Zetterström, pilota NHRA Top Fuel e Campionessa Europea Top Fuel 2023.

Arrivata a bordo di una Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye, Ida è stata accolta dai fan italiani. L'evento di Lazise sarà anche al centro del prossimo episodio della web series IN//OUT - Stagione 2, in uscita su YouTube e sui canali social del marchio nelle prossime settimane.

Uno dei momenti salienti della giornata è stata la parata di tutte le auto, con in testa la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Green Sublime di Ida. "Le communities di appassionati di Dodge in Europa - ha commentato Luca Vernoli, head of marketing Communication per Dodge & Ram Trucks in Enlarged Europe - hanno un enorme potenziale inesplorato in termini di comunicazione del marchio e rappresentano un'opportunità efficace per costruire e mantenere una conversazione diretta con i nostri clienti, sia online che durante eventi come il Dodge Day italiano".

