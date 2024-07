Aston Martin sarà protagonista a Goodwood

Aston Martin sarà presente al festival of speed di Goodwood, che si svolgerà dall'11 al 14 luglio, e nel quale i modelli Valkyrie, Valour, Valiant, Victor e Vantage saranno protagonisti affrontando la famosa Goodwood Hillclimb. L'evento britannico dedicato ai motori rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che si ripete ogni anno nel mese di luglio attirando visitatori da tutto il mondo.



Questi, nell'edizione 2024, potranno assistere al debutto mondiale di una delle 38 esclusive Aston Martin Valiant, vetture progettate per la pista e omologate per la strada, create a partire da una richiesta specifica di Fernando Alonso. Lo stesso due volte campione del mondo di F1 guiderà la nuova auto nella giornata venerdì 12 luglio. Tra le altre auto del brand alla manifestazione motoristica si segnala la presenza della Valkyrie, la rivoluzionaria hypercar che sarà d'ispirazione per la nuova Aston Martin Valkyrie AMR-LMH-hypercar, destinata a riportare il marchio ai vertici delle corse di auto sportive nel 2025 nel Wec. Non mancherà la Valour, creata per celebrare i 110 anni di Aston Martin, forte del suo cambio manuale a 6 marce su misura, abbinato al V12 Twin-Turbo da 5,2 litri. E ci sarà spazio anche per l'esemplare unico di Aston Martin Victor, nonché per la nuova Aston Martin Vantage, presente nel paddock del motorsport anche nella versioni FIA Safety Car di Formula1 e GT3. Tra i modelli del brand inglese, infine, saranno presenti all'appello la DB12, e la nuova DBX707, che sfoggia il nuovo design degli interni, completo di un nuovo sistema di infotainment all'avanguardia, sviluppato internamente da Aston Martin.



