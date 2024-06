Lo squadrone di Ferrari d'ogni tempo protagonista a Goodwood

Di alto livello la presenza di Ferrari, con un lungo elenco di modelli di attuale produzione ed auto da collezione, all'edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed che si apre il prossimo 11 luglio.

Con un suo comunicato il Cavallino ha annunciato il debutto dinamico per il Regno Unito di sei modelli che - si legge nella nota - rappresentano l'apice del design, delle prestazioni e dell'innovazione tecnologica italiana.

Ci saranno la Ferrari Roma Spider dotata di un motore V8 biturbo 3.9 che eroga una potenza di 620 Cv, una 812 Competizione Aperta - un modello in edizione limitata basato sulla Ferrari 812 Superfast; una SF90 XX Spider che mette a disposizione l'impressionante potenza di 1.030 Cv e una SP-8 iscritta da un cliente privato che l'ha fatta realizzare sulle sue specifiche personali dal settore One-Off della Fer Prevista anche la presenza a Goodwood di una 499P Modificata - presentata nel 2023, deriva dalla Ferrari 499P Hypercar due volte vincitrice di Le Mans e di una 296 Challenge (derivata dalla 296 GTB) con motore V6 posteriore centrale, l'auto del Cavallino che permette ai partecipanti al campionato monomarca Ferrari di vivere esaltanti weekend di gara sulle più importanti piste del mondo.

A Goodwood sarà presente anche la Scuderia Ferrari che schiererà le monoposto F2001 del 2001 e SF70H del 2017. Questo l'elenco completo dei 'gioielli' del Cavallino che potranno essere ammirati a Goodwoog: una Ferrari 166 del 1948, una Ferrari 312 T2 e una 312 T del 1975, una Ferrari 308 GTB e una 308 GTB Group 4 del 1976, due Ferrari 512 BB LM del 1979, una Ferrari 308 GT/M del 1984, una Ferrari 288 GTO Evoluzione del 1985, una Ferrari 640 del 1989, una Ferrari F40 LM del 1993, due Ferrari 333SP (rispettivamente del 1998 e 1999).

Di tempi più recenti una Ferrari F2001 del 2001, una Ferrari SF70H del 2017, una Ferrari FXX-K del 2019, una Roma Spider del 2024, una SF90 XX Spider del 2024, una Ferrari 296 GTS del 2023, una Ferrari 812 Competizione A del 2023, una Ferrari Daytona SP3 del 2023, una Ferrari SP-8 del 2023, una Ferrari 488 Challenge EVO del 2024, una Ferrari 296 Challenge del 2024 e una Ferrari 499P Modificata del 2024,



