DeLorean DMC-12 con Electrogenic diventa elettrica

La DeLoren DMC-12 è una delle vetture più iconiche della storia del cinema, per via della sua partecipazione alla saga “Ritorno al Futuro” nella quale accompagnava Emmett Brown e Marty McFly, alias Christopher Lloyd e Michael J.Fox, a spasso nel tempo. Ora l’azienda Electrogenic, propone un kit per trasformarla da auto termica ad auto elettrica, con un motore da circa 218 CV che promette un’autonomia vicina ai 242 km, grazie ad una batteria da 42 kWh che è già predisposta per la ricarica bidirezionale.

Con una potenza nettamente superiore a quella del modello originale, che con il suo V6 da 2.850 cc si fermava a circa 130 CV, la DeLorean elettrica è molto più rapida nello scatto da 0 a 100 km/h, visto che passa da circa 9 secondi ad un tempo di circa 5 secondi. Il peso invece, è rimasto vicino a quello originale, e questo aspetto non ha reso necessari altri interventi per adattare la vettura al cambio di alimentazione.

