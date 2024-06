Audi RS Q8, nuovo record stabilito al Ring

Con 640 CV di potenza massima, nuova Audi RS Q8 performance non solo è il suv più performante mai realizzato da Audi, ma è anche il modello termico Audi Sport più potente di sempre. La variante performance, che affianca la Audi RS Q8 da 600 CV, con il tempo di 7'36"698 migliora di oltre 2 secondi il giro record al Ring tra gli sport utility. Alla straordinaria prestazione lungo il mitico Nordschleife contribuiscono dotazioni tecniche di pregio quali le sospensioni pneumatiche adattive RS, la stabilizzazione antirollio attiva, il differenziale posteriore sportivo, lo sterzo integrale, i freni carboceramici, il cambio tiptronic dagli innesti più rapidi e il differenziale centrale autobloccante evoluto.

Nuova Audi RS Q8 è equipaggiata con il V8 4.0 TFSI biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia; quest'ultimo valore disponibile da 2.200 a 4.500 giri/min. Questo vuol dire uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 13,7 secondi. Ancora più 'affilata' l'inedita Audi RS Q8 performance che, grazie a 640 CV e 850 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Con il tempo di 7'36"698, nuova Audi RS Q8 performance, guidata dal pilota e collaudatore dei quattro anelli Frank Stippler, migliora di oltre 2 secondi il giro record al Ring tra gli sport utility e di oltre 6 secondi il best lap della precedente generazione.

La grinta del V8, ulteriormente sottolineata dal nuovo impianto di scarico, è scaricata a terra grazie al cambio tiptronic a 8 rapporti del tipo mediante convertitore di coppia, reso più rapido negli innesti rispetto alla precedente generazione, e alla trazione integrale permanente quattro.

Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS, di serie, si avvalgono di ammortizzatori regolabili dalla taratura specifica. Un ulteriore elemento tecnico di pregio è costituito dalla stabilizzazione antirollio attiva, inclusa nel pacchetto telaio advanced (di serie per Audi RS Q8 performance). Sotto il profilo estetico, entrambe le versioni di nuova Audi RS Q8 recepiscono gli stilemi della più recente generazione di Audi Q8 TDI e TFSI: al single frame ampliato, caratterizzato dalla nuova griglia con finitura a nido d'ape tridimensionale, si accompagnano prese d'aria ancora più generose e un'inedita firma luminosa.

In vendita a partire dal quarto trimestre di quest'anno con prezzi da 157mila euro per Audi RS Q8, da 177.500 euro per Audi RS Q8 performance, le due varianti possono contare su una ampia possibilità di personalizzazione.



