Novitec Ferrari 296 GTS, la potenza cresce di 38 CV

Dopo la variante con tetto fisso, ovvero la Ferrari 296 GTB, Novitec è intervenuto anche sul modello a cielo aperto con capote retrattile, la 296 GTS. Nello specifico, il paraurti di serie è stato arricchito da uno splitter anteriore dalle dimensioni generose, mentre nel retro della vettura è stato inserito uno spoiler a coda d'anatra oltre ad un diffusore. Si tratta di componenti realizzati in fibra di carbonio, così come i pannelli sottoporta e le calotte dei retrovisori esterni.

Completano le modifiche estetiche le prese d'aria laterali rivisitate, ed i cerchi in lega NF 10 realizzati da Vossen esclusivamente per Novitec nelle misure di 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, che calzano, rispettivamente, coperture 255/30 e 335/25.

Questi sono disponibili in ben 72 colori e con diverse tipologie di finiture. A livello tecnico, la vettura è stata abbassata di circa 35 millimetri, con le molle sportive Novitec; inoltre, è stato rivisto il motore nella sovralimentazione e mediante un nuovo scarico in in acciaio, che può essere scelto anche in Inconel: la lega utilizzata per lo scarico delle monoposto di Formula 1. L’incremento di potenza è di 38 CV, per un quantitativo di cavalli ulteriori pari ad 868. Non è stata soggetta a modifiche, invece, la componente elettrica del sistema ibrido.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA