Madrid proroga gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche

Il governo spagnolo ha prorogato fino a fine 2024 del piano 'Moves III', che contempla incentivi per promuovere l'acquisto di auto elettriche e l'installazione di punti di carica: è quanto annunciato dalla vicepremier e ministra del Tesoro, María Jesús Montero. Tale piano, approvato per la prima volta nel 2021, è stato sinora finanziato con circa 1,2 miliardi di euro, prevedendo incentivi che arrivano fino ai 4.500 euro nel caso di auto private. Come novità, ha spiegato Montero, il 'Moves III' includerà ora un nuovo fondo da 50 milioni di euro pensato per il ricambio di veicoli pesanti. La proroga del programma è contenuta in un decreto che dovrà essere convalidato dal Congresso entro un mese. L'annuncio sul Moves III è arrivato dopo che, poco meno di due settimane fa, il presidente dell'Associazione spagnola di fabbricanti di automobili e camion (Anfac), Wayne Griffiths, aveva annunciato le proprie dimissioni "irrevocabili", in polemica con il governo proprio per la "mancanza di azione" nell'ambito dei piani di "elettrificazione" del settore. A tale annuncio, Madrid aveva replicato facendo presente che, in questi anni, il suo impegno sul fronte della transizione verso la mobilità elettrica si è sostenuto non "sulla retorica" ma "sui miliardi di euro" investiti in questo campo.



