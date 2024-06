La Ford RS200 rinascerà grazie a Boreham Motorworks

Per gli appassionati di auto, le vetture da rally dell'indimenticabile Gruppo B rappresentano delle icone, ed incarnano tutte le suggestioni di un'epoca che non tornerà più, o quasi, perché adesso Boreham Motorworks ha annunciato dal proprio sito web di aver raggiunto un accordo con Ford Motor Company per realizzare una versione "rimasterizzata" della RS200. Il format dovrà essere rispettato, per cui il motore centrale, il peso contenuto ed una forma funzionale alle prestazioni saranno elementi imprescindibili per la RS200 attualizzata.

Boreham Motorworks ha sottolineato il fatto che riprenderà il DNA del modello originario, aggiornandolo con l'innovazione tecnologica moderna, che non andrà ad inficiare una guida dal fascino analogico.

Dopo la parentesi del 2004, in cui Stig Blomsqvist si aggiudicò con la RS200 la Pikes Peak International Hillclimb nella categoria unlimited, diventando il terzo campione del mondo di rally a riuscirci dopo Walter Röhrl nel 1987 ed Ari Vantanen nel 1988, la vettura sportiva dell'ovale blu torna a far parlare di sé.



