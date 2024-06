Hyundai al Pikes Peak, risultato da record per Ioniq 5 N

Successo alla Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), lo scorso 23 giugno, per Hyundai Motor Company. Il marchio ha annunciato che i suoi modelli Ioniq 5 N hanno stabilito, infatti, un record per le categorie suv/crossover elettrici modificati e di produzione. Hyundai Motor ha partecipato alla Pikes Peak di quest'anno con due Ioniq 5 N TA (Time Attack) Spec e una Ioniq 5 N di serie.

Tutti e tre i modelli hanno affrontato un impegnativo percorso di 20 km che sale per oltre 1.438 metri (4.700 piedi) fino alla cima del Pikes Peak, affrontando 156 curve, condizioni atmosferiche imprevedibili e situazioni in alta quota non prive di difficoltà per vetture e piloti. La Ioniq 5 N TA Spec, guidata dal pilota Hyundai World Rally Dani Sordo, ha concluso la gara in 09:30.852, vincendo la classe Exhibition. La seconda TA Spec, guidata da Randy Pobst, ha concluso la gara in 09:55.551. La Ioniq 5 N TA Spec è stata progettata per esaltare i punti di forza della Ioniq 5 N di serie senza tante modifiche significative.

A parte una piccola messa a punto del software per aumentare la potenza massima del motore e alcune modifiche ai componenti ad alte prestazioni, tra cui nuovi ammortizzatori, freni sportivi e pneumatici slick, la TA Spec mantiene la maggior parte di ciò che la ioniq 5 N di serie offre ai clienti. Il modello di serie della Ioniq 5 N è stato guidato da Ron Zaras, al suo debutto sulla collina di Pikes Peak. Zaras ha chiuso con un tempo di 10:49.267, dimostrando le capacità di punta del modello senza modifiche.

