Rolls-Royce celebra i suoi 120 anni a Burghley House

Nell'anno del 120° anniversario del marchio, Rolls-Royce ha partecipato in forma ufficiale nei giorni scorsi all'evento annuale con concorso d'eleganza organizzato dal Rolls-Royce Enthusiasts' Club (RREC) a Burghley House, nel Lincolnshire (Regno Unito), all'insegna di tre giorni di celebrazioni e di eleganza.

In occasione dell'evento, Rolls-Royce Motor Cars è stata ospite ufficiale di quello che è il più grande raduno annuale di auto storiche Rolls-Royce, con proprietari e appassionati in arrivo da tutto il mondo, considerato come uno degli appuntamenti più importanti del calendario automobilistico dedicato allo specifico genere.

Centinaia di auto Rolls-Royce e Bentley sono state esposte durante lo scorso Fione settimana davanti a Burghley House, una delle più celbri dimore signorili della Gran Bretagna, risalente al XVI secolo. "Siamo lieti di sostenere l'evento anche nel 2024 - ha commentato Andrew Ball, head of corporate relations and heritage di Rolls-Royce Motor Cars - e proprio nell'anno del nostro 120° anniversario. Ci è sempre piaciuto lavorare con chi ha una conoscenza e un'amore per le Rolls-Royce senza eguali.

Sono custodi cruciali del ricco patrimonio del marchio".

La presenza ufficiale della casa madre quest'anno ha preso forma con alcuni esemplari su misura, derivati da modelli dell'attuale listino. In particolare, le auto in mostra hanno declinato in chiave ancora più esclusiva le Rolls-Royce Phantom, Ghost, Cullinan e Spectre. Insieme ad esse, in mostra sono apparse anche altre centinaia di altre vetture del brand inglese,



