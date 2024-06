McMurtry Spéirling Pure, un ventilatore la schiaccia a terra

La berlinetta monoposto McMurtry Spéirling Pure che già in passato ha realizzato prestazioni record grazie al suo sistema di aumento del carico aerodinamico tramite ventilatore (ad esempio al Goodwood Festival of Speed) è diventata l'auto a ruote coperte più veloce di sempre sul circuito di Hockenheim.

Il primato è stato stabilito con un tempo sul giro di 1.24.43 che è di 3,9 secondi più veloce della migliore qualifica nel DTM (ottenuta nel 2020) e soprattutto di 14,1 secondi più veloce del record di serie stabilito dall'hypercar Mercedes-AMG One.

La Spéirling Pure si è permessa il lusso di farlo - si legge nella nota - sfruttando solo il 75% di potenza elettrica e il 75% di carico aerodinamico. Ulteriori tentativi di record saranno effettuati in tutto il mondo nel 2024 e nel 2025, con un programma di test e validazione che si sposta verso l'utilizzazione completa della potenza e del carico aerodinamico.

Il costruttore britannico McMurtry Automotive propone la Spéirling Pure con prezzi che partono da 895mila sterline (1,088 milioni di euro) esclusivamente per l'uso in pista. Il sistema propulsione elettrico da 1.000 Cv e l'esclusivo 'boost' della deportanza - ribadisce il costruttore - offrono modalità ed emozioni di guida che sono selezionabili da quelle delle GT3 fino al llivello F1 .



