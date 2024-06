Aperto a Barcellona il primo Atelier Alpine

E' molto più di un concept store, l'Atelier Alpine inaugurato dal marchio di automobili francese a Barcellona. Lo spazio, inaugurato con il primo giorno d'estate, è stato pensato per unire appassionati del marchio e clienti, per far vivere loro un'esperienza appassionante in un luogo nel centro delle grandi città europee.

Il primo Atelier Alpine ha aperto i battenti oggi a Barcellona, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Spagna.

È prevista l'apertura di altri due Atelier Alpine entro fine 2024 a Parigi (Opéra) e Londra (Mayfair). Obiettivo dichiarato, quello di unire leggerezza e prestazioni, anche attraverso l'architettura moderna e ariosa che fonde calcestruzzo e alluminio. In quanto al colore blu, rimanda al mondo della marca e alla sua storia fin dalla prima berlinetta A110.

Atelier Alpine comprende un'area di ristorazione e bar e una lounge. Accomodandosi sui divanetti davanti allo schermo LED largo 5 metri e connesso ad un impianto audio con casse Devialet - Phantom I, gli appassionati vivranno le gare come dal vivo.

Tutte le collezioni di abbigliamento e sneaker Alpine saranno in vendita nello store di Atelier Alpine. I modelli della gamma saranno presenti anche nel catalogo. L'iconica Alpine A110 e la nuova city car elettrica A290 saranno esposte sotto plafoniere LED che esalteranno colori e silhouette.



