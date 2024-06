Hyundai Tucson tocca quota 2 milioni di esemplari prodotti

Nella giornata dello scorso lunedì, la duemilionesima Hyundai Tucson è uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Nošovice, Hyundai Motor Manufacturing Czech. Il traguardo è stato raggiunto dal modello più popolare di Hyundai in Europa. L'unità specifica che ha permesso all casa coreana toccare quota due milioni, in colorazione Sailing Blue Pearl e dotata di powertrain full-hybrid, è pronta raggiungere il suo futuro proprietario nel Regno Unito. "Due milioni di unità prodotte da Hyundai Motor Manufacturing Czech - ha commentato - Michael Cole, president e Ceo di Hyundai Motor Europe - sono un traguardo significativo per la nostra top seller globale ed europea. Quasi sin dall'inizio, l'auto è stata progettata e prodotta pensando al cliente europeo. La sua evoluzione, che l'ha portata a scrivere una storia di successo a livello globale e in particolare in Europa, rappresenta perfettamente l'approccio di Hyundai incentrato sul cliente".

La storia di Tucson presso HMMC è iniziata a metà giugno 2015, quando è entrata in produzione la sua terza generazione.

La quarta generazione di Tucson, attualmente in produzione con il facelift recentemente introdotto, presenta un design rinnovato, interni migliorati e un pacchetto di dotazioni arricchito in quanto a tecnologia.

Per celebrare i due decenni di presenza del modello sul mercato, Hyundai ha anche progettato una speciale Tucson 20th Anniversary Edition. L'edizione speciale sarà dotata di finiture interne ed esterne uniche, ed entrerà in produzione nel corso del prossimo mese di agosto proprio presso Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA