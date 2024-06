Bugatti: una docuserie per raccontare il nuovo corso

Attraverso un video che da il via ad una docuserie, Mate Rimac, Ceo di Bugatti Rimac, annuncia la rivoluzione che riguarderà la nuova vettura della casa francese, un'auto destinata a raccogliere l'impegnativo testimone lasciato dalle recenti Veyron e Chiron, fatto di primati sbalorditivi. E l'intenzione è proprio quella di continuare su quel filone, tenendo da conto un detto di Ettore Bugatti che affermava di una sua vettura, che "se paragonabile, non è più Bugatti". La nuova era del marchio transalpino passera per la tradizione, come ha spiegato Mate Rimac, ma porterà innovazione.

Nello specifico, lo farà attraverso un nuovissimo motore V16 aspirato, capace di girare in alto, abbinato a un propulsore elettrico ad alte prestazioni.

Nel video viene approfondita la sinergia tra l'eredità Bugatti e la tecnologia Rimac, una partnership che ha superato lo scetticismo iniziale ed è pronta per tagliare nuovi traguardi a livello di emozione ed innovazione. Per saperne di più bisognerà attendere le 20.00 di questa sera, quando ci sarà la presentazione in diretta sul sito newsroom.bugatti.com, o sul canale ufficiale YouTube di Bugatti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA