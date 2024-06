Anas, sulla 'Jonica' un piano per la rimozione dei cantieri

Sul tratto materano della strada statale 106 Jonica l'Anas "di concerto con l'impresa esecutrice dei lavori, ha messo a punto un piano di rimozione dei cantieri articolato in quattro 'step', allo scopo di garantire una circolazione fluida in vista dell'imminente esodo estivo, con l'intera fruibilità della tratta (oltre 3,5 km) entro il mese di luglio".

Nel comunicato è specificato che "l'intervento in corso nel Materano, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro" è "finalizzato all'installazione delle nuove barriere spartitraffico Ndba per oltre 3,5 km complessivi. Allo stato attuale i lavori avanzano con restringimento della carreggiata tra il km 425,300 ed il km 428,690".

"Nel dettaglio" il piano di rimozione dei cantieri "verrà articolato in maniera progressiva partendo dalla conclusione delle attività (per un tratto di 700 metri) in corrispondenza dello svincolo di Scanzano Jonico (km 428,690, area finale del cantiere attuale) entro il prossimo sabato 29 giugno.A seguire, i successivi cantieri verranno rimossi in maniera progressiva, per tranche di circa 700/1000 metri, ogni dieci giorni circa".

Questi lavori "che rappresentano uno stralcio di un più ampio intervento di installazione di barriere Ndba sulla ss 106 in programmazione - consentiranno di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'intera infrastruttura (facente parte dell'itinerario Reggio Calabria-Taranto) grazie all'installazione di barriere, di ultima generazione, progettate e realizzate da Anas".



