Putin dona a Kim un'auto di lusso Aurus prodotta in Russia

Il presidente Vladimir Putin ha fatto dono di una auto di lusso Aurus, prodotta in Russia, al leader nordcoreano Kim Jong-un durante la sua visita a Pyongyang. Lo ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov citato dall'agenzia Ria Novosti, sottolineando che si tratta del secondo modello di questa auto la Senat L700, usata dallo stesso presidente, che viene regalato a Kim.

La Aurus Senat L700 e' una limousine di 6,6 metri a trazione integrale ed è mossa da un motore V8 con sezione ibrida per totali 590 Cv e 880 Nm di coppia. Nata nell'ambito di un progetto avviato nel 2013 la Aurus Senat e' solo formalmente al 100% russa, perche' nel suo sviluppo e' stato il determinante contributo di Porsche Engineering per il motore e alcuni elementi funzionali e di altri consulenti occidentali, tra cui molte aziende del Nord Italia.

Nel 2019, in occasione del Salone di Ginevra, Aurus ha esposto anche una variante berlina della Senat, denominata P600.

L'auto e' significativamente piu' corta (5,63 metri) ed caratterizzata da un passo piu' 'umano' di 3,3 metri.

Nel ricco garage di Kim ci sono almeno una Maybach, varie Mercedes blindate, una Rolls-Royce Phantom e una Lexus: tutti beni di lusso di cui le risoluzioni Onu vietano l'esportazione verso la Corea del Nord. Mentre resta sempre nel mistero la mitica Ferrari che sarebbe appartenuta al padre Kim Jong-il.





