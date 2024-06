Notizie viabilità in radio grazie ad accordo con Anas

Ogni giorno notiziari in tempo reale sulla viabilità lungo le strade e autostrade gestite da Anas in Umbria grazie alla partnership gratuita con le emittenti radiofoniche locali. L'informazione va in onda, al momento, su Radio Studio 93 (https://www.studio93.it/). Lo ha annunciato Anas spiegando che si tratta di più appuntamenti quotidiani per monitorare gli spostamenti sul territorio umbro, per raccontare eventuali emergenze ed informare gli utenti sui cantieri attivi per lavori sulla rete, con particolare attenzione ad importanti arterie come la E45, il raccordo Perugia-Bettolle, la statale Flaminia, la 675 "Umbro Laziale" e tutte le altre in gestione.

Con l'ausilio di un applicativo di ultima generazione, condiviso con le radio partner dell'iniziativa, Anas - si spiega in un suo comunicato - comunica le principali informazioni di viabilità in tempo reale, ma ci sarà spazio anche per la campagna di sensibilizzazione "Guida e basta" sulla sicurezza stradale. A questo proposito, è stato annunciato che nel prossimo mese di luglio, sarà presentato e diffuso il nuovo spot di Anas sulla sicurezza stradale, "e sarà fondamentale il supporto delle radio locali per sostenere e divulgare anche sul territorio la cultura di una guida corretta, senza distrazioni e nel pieno rispetto del codice della strada".

Un altro importante obiettivo di Anas, in vista della stagione estiva, è quello della diffusione della campagna informativa contro gli incendi, un fenomeno che non va trascurato e sul quale è necessario e opportuno sensibilizzare gli utenti per la tutela del nostro ambiente, la loro incolumità e la sicurezza delle nostre strade.

L'accordo di collaborazione con le emittenti radiofoniche (fino ad oggi 38 sull'intero territorio nazionale) è stato siglato dal servizio Cciss e Rapporti con gli utenti della Direzione comunicazione di Anas (Società del Gruppo Fs italiane) per rafforzare la presenza sul territorio attraverso una informazione capillare di servizio all'utenza.

Il nuovo canale di informazione va ad affiancare quelli già esistenti messi a disposizione per gli utenti, come il numero pronto Anas 800.841.148 e il sito www.stradeanas.it.

Le radio presenti sul territorio che volessero aderire all'iniziativa - è detto ancora nella nota - possono scrivere a relazioni.affidamenti@postacert.stradeanas.it.



