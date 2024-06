Lexus riapre le Luxury Location in Sardegna

Sono tornate dal 1 giugno le Lexus Luxury Location, in Sardegna, attraverso le quali il brand ha accolto i propri ospiti nelle più famose destinazioni della Costa Smeralda, tra le quali spiccano l'esclusivo borgo di Poltu Quatu, nel cuore della Costa Smeralda, ed il Vesper Beach Club, sulla spiaggia di Capriccioli.





Mediante queste location esclusive e di grande fascino, il marchio invita i propri ospiti a vivere esperienze entusiasmanti secondo lo spirito Omotenashi, ovvero il concetto giapponese di ospitalità che descrive l'abilità di anticipare i bisogni dei clienti prima ancora che si manifestino. Inoltre, presso il Vesper Beach Club sono previste ogni settimana, fino alla fine della stagione estiva, le serate "Lexus One Night", in cui gli ospiti possono scoprire deliziosi menù dedicati all'interno di un'esclusiva area privè con tanto di Dj Set a partire dal tardo pomeriggio.

Nelle Luxury Location, infine, Lexus espone il nuovo B-SUV LBX, e presenta la propria gamma di prodotti elettrificati con una flotta composta da ES Hybrid , RX Hybrid, NX Hybrid F-Sport, UX Hybrid Design e il nuovissimo LM nella versione 7 posti, per un totale di 9 auto che sono esposte e utilizzate come courtesy car per gli ospiti.

