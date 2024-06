Dai vecchi pneumatici nasce la nuova collezione Ferrari

Sono derivati dal recupero di pneumatici in disuso alcuni dei nuovi tessuti della collezione primavera-estate 2025 firmata Ferrari e disegnata da Rocco Iannone, presentata a Milano.

Questi nuovi filati sostenibili introducono nuove possibilità di sperimentazione, tra cui il twill di nylon intrecciato e la maglieria di ispirazione couture, un crochet iper-sottile e trasparente che accarezza delicatamente il corpo.

La collezione per i prossimi caldi è un'ulteriore evoluzione dell'estetica precisa e decisa del marchio, un'interpretazione moderna e sofisticata del suo ricco patrimonio, che va a costruire un guardaroba multifunzionale che, stagione dopo stagione, incarna lo stile di vita Ferrari.

Le firme Ferrari si distinguono in modo chiaro e riconoscibile: le linee pure, nette ed eleganti che esaltano l'anatomia del corpo, il motivo "check 7X7", un omaggio ai codici delle corse, i nuovi dettagli delineati da cuciture rosse e la livrea visiva chiave creata con tecniche di stampa ad alta frequenza e inserti legati all'atmosfera delle corse. Ovviamente immancabile la pelle, dalla nappa Plongé che avvolge il corpo con tonalità naturali, alla nuova "pelle di nylon" iridescente.

Tra le proposte, la reinvenzione contemporanea dell'abbigliamento da lavoro in denim estivo ecru. Tra i protagonisti, il Cavallino Rampante, che si rivela in una nuova iterazione stampata con pennellate artistiche su motivi che catturano il movimento della velocità, riecheggiando le illustrazioni storiche dei manifesti di Maranello degli anni Settanta.

Ai piedi, tutte le possibili variazioni della scarpa da guida: ibridata in ballerine, plateau e sandali da donna e mocassini, sneakers e slide da uomo.



