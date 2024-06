Cartello su pneumatici, ispezioni dell'Antitrust Ue

Ispezioni dell'Antitrust europea in una società di consulenza in due Stati membri per il sospetto che abbia violato le norme Ue, che vietano i cartelli e le pratiche commerciali restrittive, facilitando o istigando un coordinamento dei prezzi tra i produttori di pneumatici. I funzionari della Commissione erano accompagnati dai loro omologhi delle competenti autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri in cui sono state effettuate le ispezioni.



