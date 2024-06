A Environment Park l'auto a idrogeno Mirai prodotta da Toyota

Environment Park ha messo a disposizione di ricercatori e studenti un'auto alimentata completamente a idrogeno. E' una Mirai a fuel cell prodotta dalla Toyota, e viene utilizzata nei laboratori del Parco per sperimentare e testare diverse soluzioni tecnologiche nell'ambito della filiera. Sono tanti, infatti, gli ambiti di ricerca e sviluppo su cui il Parco è coinvolto, in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Istituto Italiano di Tecnologia, e che possono avere ricadute importanti sulla filiera dell'alimentazione a idrogeno e che potrebbero finalmente portare ad una reale diffusione di queste vetture anche in Italia.

"Il ruolo dei Parchi scientifici e tecnologici è proprio quello di sostenere la ricerca e l'innovazione, valorizzando un modello di collaborazione tra pubblico e privato che è l'unica strada percorribile verso un futuro più sostenibile.

Finpiemonte, che è socia di queste realtà fin dalla loro creazione avvenuta più di 20 anni fa, sostiene le attività di ricerca e innovazione sia con i bandi regionali sia attraverso investimenti diretti in fondi per startup e pmi innovative" sottolinea il presidente di Finpiemonte Michele Vietti, in visita al Parco. "La tecnologia per la mobilità a emissioni zero è ormai una realtà di mercato. La Regione Piemonte è tra le poche in Italia ad avere costruito e sostenuto la creazione di una filiera idrogeno, oggi riconosciuta di assoluta eccellenza a livello europeo, ed Environment Park è da sempre un tassello importante di questa filiera, con l'attività del laboratorio Hysylab e la messa a punto già nel 2005 del primo scooter alimentato completamente a idrogeno" spiega il presidente di Environment Park Giacomo Portas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA