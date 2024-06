Polestar punta a sette nuovi mercati nel 2025

Si amplia la presenza commerciale di Polestar, che prevede di entrare in sette nuovi mercati nel 2025. Grazie alla continua crescita della sua gamma, il marchio svedese sta infatti puntando sull'allargamento della propria presenza a livello globale, per una rete di operazioni di vendita sia nei mercati esistenti che in quelli emergenti.

L'azienda sta ampliando la propria rete di vendita collaborando con nuovi partner e partner attuali, nell'ambito della transizione verso un modello di vendita diretta in tutta Europa. I clienti potranno continuare a configurare e ordinare la loro Polestar online, oltre che attraverso la rete in espansione dei Polestar Space e dei punti di assistenza.

Polestar sta intensificando la fase di espansione geografica e prevede di entrare in sette nuovi mercati nel corso del 2025.

La Francia è il più grande mercato in termini di volume per le auto elettriche nell'UE dopo la Germania e rappresenta un'opportunità significativa per l'azienda. Inoltre, Polestar cercherà di fare il suo ingresso in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Tailandia e Brasile attraverso partnership di distribuzione locali.

"Espandere le nostre operazioni di vendita con nuovi e attuali partner - ha commentato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - ci permetterà di raggiungere più clienti. Grazie a queste collaborazioni e all'espansione, potremo sfruttare al meglio il nostro forte brand e la crescente gamma di modelli".

Per sostenere la crescita redditizia del brand nei mercati consolidati, sono state effettuate anche alcune nomine manageriali, alle quali fa capo Kristian Elvefors, responsabile commerciale. Anders Gustafsson prende invece il posto di Gregor Hembrough come head of north america, mentre in Norvegia, Marius Hayler subentra ad Alexander H›rthe, che ha deciso di proseguire la sua carriera al di fuori di Polestar.



