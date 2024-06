Lancia apre i primi 6 showroom in Belgio e Lussemburgo

''Un altro giorno importante nel nostro piano di rinascimento: Lancia torna in Europa, a partire da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il nostro piano strategico decennale ha un obiettivo molto chiaro: fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. Grazie al sostegno della nuova rete di distribuzione e di una forza vendita dedicata, ci impegneremo al massimo per mantenere le promesse e riportare Lancia in questi paesi''. Così Luca Napolitano, ceo di Lancia, in occasione della giornata inaugurale dei primi sei showroom di Lancia in Belgio e Lussemburgo.

''Questa giornata rappresenta una pietra miliare per Lancia, con l'apertura dei primi sei showroom in Belgio e Lussemburgo.

Questa espansione rientra nell'iniziativa strategica di Lancia volta a stabilire una solida presenza in Belgio e Lussemburgo, che prevede l'ampliamento della rete per arrivare a dieci showroom entro la fine del 2024", spiega Milosz Tomanek, Director dei Premium Brands Stellantis BeLux.

Il ritorno di Lancia in Belgio e Lussemburgo rappresenta un elemento essenziale del piano strategico decennale del marchio, che comprende il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni.

La strategia sarà regolata da una tabella di marcia chiara in termini di elettrificazione, con l'obiettivo di riportare il marchio in Europa e di sviluppare una rete di oltre settanta nuove concessionarie in altrettante importanti città. La scelta di dare priorità a questi Paesi nell'ambito del piano strategico decennale targato Lancia è stata dettata da una serie di importanti ragioni. In primo luogo, l'amore e la passione per lo stile italiano, profondamente radicati in questa regione europea. Secondo, la regione Belgio-Lussemburgo costituisce un bacino importante in termini di vendite online, che potrebbero contribuire in modo significativo alla crescita del marchio.

Infine, considerate le dimensioni e l'importanza del segmento B premium nella regione, Belgio e Lussemburgo rappresentano un punto di partenza ideale per l'espansione di Lancia in Europa.





