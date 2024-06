Lacrime Alpine a Le Mans ma nuova rotta per 6 Ore San Paolo

Conclusione amara per l'avventura 2024 di Alpine alla 24 Ore di Le Mans, che però segna l'avvio di un nuovo viaggio con prima tappa in Brasile, per la 6 Ore di San Paolo del 14 luglio.

In questa stagione, Alpine ha fatto il grande ritorno nella categoria top del Campionato Mondiale di Endurance FIA (FIA WEC) e ha mosso i primi passi a Le Mans con la nuova Hypercar, l'A424. Dopo i primi tre round, Alpine Endurance Team ha raccolto la sfida della gara più lunga e più difficile del calendario, la 24 Ore di Le Mans.

I 'Blu' hanno dimostrato il loro potenziale già nelle qualifiche di mercoledì, dove Paul-Loup Chatin si è classificato quarto, ottenendo l'Hyperpole, mentre Nicolas Lapierre si è qualificato nono su ventitré Hypercar. Giovedì, Paul-Loup Chatin ha ripreso il volante conquistando il quinto posto sulla griglia di partenza.

Alpine è scesa di nuovo in pista sabato a mezzogiorno per quindici minuti di warm-up. Il compito è stato affidato a Charles Milesi e Nicolas Lapierre, mentre il team tecnico ha proceduto alle ultime verifiche di sistemi e procedure. Poi i francesi hanno preso il via, dato da Zinedine Zidane alle ore 16, alla presenza di Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault e dei piloti di BWT Alpine F1 Team.

Partiti con le gomme medium, Charles Milesi e Nicolas Lapierre hanno effettuato una partenza prudente per evitare le insidie, anche se il primo ha avuto a che fare con la scarsa visibilità dovuta alle proiezioni d'olio del concorrente che lo precedeva. Nono e dodicesimo alla fine del primo giro, i piloti francesi hanno rimontato fino alla quarta posizione nei primi due stint. Quando sono scese le prime gocce di pioggia, il team ha richiamato i piloti ai box per passare agli pneumatici scanalati. La pioggia, tuttavia, non è stata abbastanza intensa ed entrambi gli equipaggi sono usciti dalla Top 10.

Paul-Loup Chatin e Mick Schumacher ha sostituito i colleghi in occasione del passaggio alle gomme slick. Nonostante la sosta più lunga del previsto per la numero 35, entrambi i piloti hanno corso un triplo stint di oltre due ore mantenendosi nel giro del leader, prima di passare il testimone a Ferdinand Habsburg e Matthieu Vaxiviere.

Alle ore 20.46, la gara della numero 35 è giunta al termine, quando Ferdinand Habsburg ha subito un guasto al motore. La numero 36 ha proseguito, trovandosi vicina alla Top 10, prima con Matthieu Vaxiviere e poi con Nicolas Lapierre, mentre su Le Mans stava per scendere la notte.

Vittima dello stesso problema, la numero 36 è però dovuta rientrata ai box alle ore 21.36. Con una stretta al cuore, i Blu hanno quindi dovuto chiudere definitivamente le porte del garage a Le Mans. Nonostante la delusione, Alpine Endurance Team ha tratto alcuni spunti positivi dal suo primo anno alla 24 Ore di Le Mans nella categoria Hypercar, soprattutto grazie al ritmo promettente che gli ha permesso di ottenere l'Hyperpole ed effettuare un bell'inizio gara.

Alpine Endurance Team ha quindi dato appuntamento alla 6 Ore di San Paolo, in programma dal 12 al 14 luglio, per il quinto round della stagione 2024 del Campionato Mondiale FIA di Endurance.



