Bosch Italia, corporate social responsibility in primo piano

Bosch, l'azienda leader nelle tecnologie e nei servizi - e che nel 2023 ha conseguito in Italia un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita dell'1,8% circa rispetto all'anno precedente - è in prima linea anche nel nostro Paese per ciò che riguarda la solidarietà e l'inclusione.

Tracciando un consuntivo dei risultati 2023, è stato detto a margine della conferenza annuale sui dati di bilancio, non è possibile non ricordare alcune azioni svolte dall'azienda assieme i suoi collaboratori.

Nel 2023 Bosch Italia ha - ad esempio - scelto di essere vicina alla popolazione colpita dall'alluvione che, nel mese di maggio dello scorso anno, ha interessato la regione Emilia Romagna, un territorio in cui, tra l'altro, hanno sede alcune consociate.

L'azienda ha messo in campo diverse iniziative per garantire la ripresa e rilanciare il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Il primo passo è stato supportare la Protezione Civile a favore della Romagna, fornendo alcuni prodotti utili, come idropulitrici, trapani avvitatori e altri elettroutensili da cantiere, per ultimare la fase di sgombero e pulizia di strade e abitazioni.

A questo, si è aggiunto il sostegno alle officine Bosch Car Service e ai Centri Assistenza Bosch Home Comfort presenti sul territorio e, dunque, coinvolti direttamente nell'emergenza.

Infine, nel mese di giugno Bosch Italia ha promosso, in qualità di main partner, Italia Loves Romagna, il concerto-evento volto a sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell'arte e della cultura nei territori colpiti dall'alluvione. Tramite l'iniziativa complessivamente sono stati raccolti oltre 3.2 milioni di euro.

Nel corso del 2023, dopo aver contribuito con l'iniziativa charity Pizza #LikeABosch all'apertura del secondo ristorante di PizzAut, a Monza, interamente gestito da ragazze e ragazzi autistici, Bosch Italia è tornata a sostenere PizzAut con un nuovo progetto di responsabilità sociale per il Natale 2023.

L'obiettivo è stato quello di contribuire all'ampliamento della flotta di food truck itineranti (PizzAutObus) per creare nuove opportunità di lavoro per tanti ragazzi autistici di tutta Italia.

Importante per Bosch Italia anche l'impegno nella formazione, un ambito che da sempre rappresenta per l'azienda un elemento imprescindibile per la crescita personale e professionale. In questo senso, sono stati tanti i progetti e le iniziative dedicati in Italia ai giovani e alla loro formazione e orientamento nel mondo del lavoro.

Nel 2023 è stato lanciato Terzo Tempo, un nuovo progetto di formazione professionale per i club di Serie C e i loro calciatori. Terzo Tempo rientra nel più ampio progetto NeetON, avviato nel 2019, con l'obiettivo di favorire l'occupabilità dei Neet (Not in Education, Employment or Training) attraverso specifici corsi di formazione.

A differenza di NeetON, Terzo Tempo è dedicato ai club di Serie C e ai loro calciatori che, dopo la carriera sportiva, hanno necessità di entrare nel mondo del lavoro. I partecipanti hanno così l'opportunità di accrescere il proprio bagaglio esperienziale attraverso un percorso formativo di 40 ore e costruire le basi per un nuovo futuro personale e professionale.





