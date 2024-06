"Contentissimo per te, sei un grande.

Te la meriti tutta": cosi' Charles Leclerc, pilota della Ferrari in F1, fa i suoi complimenti via Instagram ad Antonio Fuoco, uno dei tre piloti della Rossa n. 50 che ha vinto la 24 ore di Le Mans, dando alla casa di Maranello il secondo successo consecutivo dopo quello del 2023. "Tuo papa' sara' felicissimo da lassu', ti voglio bene", conclude il monegasco, postando una foto che lo ritrae al fianco di Fuoco.



